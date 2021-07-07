Директор НИИ им. Джанелидзе вспомнил, как переболел индийским штаммом COVID

Директор НИИ им. Джанелидзе вспомнил, как переболел индийским штаммом COVID
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Доктор отметил, что заболел коронавирусом во второй раз.

Директор НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Вадим Мануковский рассказал о том, как переболел индийским штаммов коронавируса. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Он отметил, что уже болел коронавирусом в 2020 году. В июне этого года врач понял, что снова заболел, когда потерял обоняние. Мануковский лежал дома с температурой и пил много воды, но ему все равно потребовалась госпитализация из-за инфекционно-токсического шока. Вирус оказал сильное влияние на печень – орган отказывался работать. Мануковский выразил надежду, что горожане будут активнее прививаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эпидемиолог исключил необходимость прививаться от COVID-19 каждый год. Ульрихс отметил, что, возможно, надо будет делать прививку раз два года как повторную.

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