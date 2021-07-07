Эпидемиолог исключил необходимость прививаться от COVID-19 каждый год

Врач Аккон Тимо Ульрихс отметил, что, возможно, надо будет делать прививку раз два года как повторную. Фото: pixabay.com

Врач Аккон Тимо Ульрихс отметил, что, возможно, надо будет делать прививку раз два года как повторную. Фото: pixabay.com

Врач Аккон Тимо Ульрихс заявил что в будущем не надо будет прививаться каждый год от COVID-19.

Повторные прививки не обязательны, но для пожилых они важны. Надобности прививаться ежегодно, как в случае с гриппом, не надо. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ульрихс отметил, что, возможно, надо будет делать прививку раз два года как повторную.

Так он считает, в России лучше было бы привить как можно больше населения сейчас, чтобы индийский штамм вируса не мог распространяться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V». Министерство здравоохранения Аргентины выложила отчет о ходе вакцинации в государстве. В документе содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов для всех применяемых в стране вакцин. Больше всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались общей слабости и другом.