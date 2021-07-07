Аргентина раскрыла данные по побочным эффектам после «Спутника V»

Больше всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались общей слабости, в головной боли, болезненности в месте укола и небольшой лихорадке. Фото: Pixabay

Больше всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались общей слабости, в головной боли, болезненности в месте укола и небольшой лихорадке. Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Аргентины выложила отчет о ходе вакцинации в государстве. В документе содержатся данные о частоте случаев побочных эффектов для всех применяемых в стране вакцин.

Больше всего побочные эффекты от введения «Спутника V» выражались общей слабости, в головной боли, болезненности в месте укола и небольшой лихорадке. На эти симптомы приходится более 90% всех случаев побочных эффектов. Об этом сообщает РБК.

В еще нескольких случаях у аргентинцев, получивших вакцину, проявлялась аллергия. Еще около 10 людей сообщили, что у них появился металлический вкус во рту. У около 700 аргентинцев расстроился желудок.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Nature вышла статья о «Спутнике V». Российская вакцина «Спутник V» нашла применение в 70 странах, но до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах.