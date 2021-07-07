В Nature вышла статья о «Спутнике V»

Российская вакцина «Спутник V» нашла применение в 70 странах, но до сих пор она не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения из-за споров о побочных эффектах.

«Спутник V» стал первой в мире официальной вакциной от COVID-19 и получил одобрение десятков стран, но для мирового распространения нужно разрешение ВОЗ. Многие иностранные медики критиковали вакцину России за слишком быструю регистрацию. Об этом сообщает Nature.

Некоторые опасения сошли на нет после публикации в The Lancet о том, что «Спутник V» на 91% эффективен для предотвращения заражения COVID-19 и на 100% помогает избегать тяжелой формы болезни. Весной этого года, Институт Гамалеи сообщил новые данные, так эффективность вакцины после введения двух доз составила 97%.