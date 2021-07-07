Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение по результатам заседаний координационного совета по борьбе с COVID-19. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение по результатам заседаний координационного совета по борьбе с COVID-19. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях.

Об этом стало известно в среду, 7 июля. Работу выполнят Роспотребнадзор и Минцифры.

Согласно поручению, опубликованному на сайте правительства, ведомства должны отчитаться о проделанной работе правительству до 19 июля текущего года.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусной инфекцией. Также было зафиксировано 725 летальных исходов, полностью выздоровели 20 067 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России хотят уменьшить сроки получения результатов ПЦР-теста.