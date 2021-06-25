В России хотят уменьшить сроки получения результатов ПЦР-теста

Сейчас их нужно ждать двое суток, а срок хотят сократить до одних.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в ведомстве рассматривают возможность ограничить срок проведения теста на коронавирус одними сутками. Об этом сегодня, 25 июня, пишет ТАСС.

Она отметила, что в связи с непростой эпидемиологической обстановкой услуга становится все популярнее. Попова отметила, что коммерческие лаборатории по непонятной причине увеличивают сроки и это недопустимо.

«Мы усиливаем сейчас контроль за сроками прохождения [тестирования]»,

— сказала она.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что беременным россиянкам разрешили прививаться вакциной «Спутник V». Доклинические исследования доказали, что препарат безопасен для женщин, которые скоро родят.