Беременным россиянкам разрешили прививаться вакциной «Спутник V»

Беременные тоже могут сделать прививку. Фото: pixabay.com

Беременные тоже могут сделать прививку. Фото: pixabay.com

Доклинические исследования доказали, что препарат безопасен для женщин, которые скоро родят.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что противопоказания для применения вакцины от коронавируса «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») у беременных женщин сняты. Об этом сегодня, 25 июня, пишет РИА Новости.

Он отметил, что результаты доклинических исследования оказались положительными – они доказали, что препарат безопасен для женщин, ожидающих появления на свет малыша. Теперь «открыта возможность вакцинации беременных с высоким риском тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».