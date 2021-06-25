В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс»

Эксперты предполагают, что случай завозной.

Стало известно о первом зафиксированном случае заражения новым штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сегодня, 25 июня, пишет «Фонтанка».

Замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко рассказала, что этот случай пока единственный и, кажется, он завозной. Также она отметила, что первые случаи заражения новым штаммом выявили уже в США и Великобритании. Специалист добавила, что пока рано говорить, насколько опасен «дельта плюс». Нет оснований полагать, что он более смертелен, подчеркнула Даниленко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID.