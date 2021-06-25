В России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID

В России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили 20 393 человека.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Суточный прирост держится выше 20 тыс. второй день подряд (20 193 по данным на 24 июня). Половина всех выявленных случаев приходится на столичный регион. Рост заболеваемости наблюдается в целом ряде регионов.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Москве — 7916. Второе место у Подмосковья — 2 436 новых ковид-пациентов. Следом идет Петербург, где выявили 1 194 зараженных. В Ленобласти 162 человека с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице установлен новый рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки.