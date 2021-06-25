Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки

Петербург поставил рекорд по количеству прививок за сутки. Фото: unsplash

Петербург поставил рекорд по количеству прививок за сутки. Фото: unsplash

В Северной столице установлен новый рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Отмечается, что за прошлые сутки впервые вакцинировались от коронавируса 10 920 человек, а полностью завершили цикл вакцинации – 5 776 горожан.

Общее количество привитых в Петербурге составляет 822 тыс. 815 человек. Из них 681 тыс. 777 полностью закончили цикл вакцинации.

В городе на Неве остается еще 129 тыс. 287 комплектов доз.

Стоит напомнить, что в Петербурге продолжают свою работу 134 стационарных и 25 мобильных пункта вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации.