Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки

Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки
Петербург поставил рекорд по количеству прививок за сутки. Фото: unsplash

В Северной столице установлен новый рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.

Отмечается, что за прошлые сутки впервые вакцинировались от коронавируса 10 920 человек, а полностью завершили цикл вакцинации – 5 776 горожан.

Общее количество привитых в Петербурге составляет 822 тыс. 815 человек. Из них 681 тыс. 777 полностью закончили цикл вакцинации.

В городе на Неве остается еще 129 тыс. 287 комплектов доз.

Стоит напомнить, что в Петербурге продолжают свою работу 134 стационарных и 25 мобильных пункта вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации.

вакцинация коронавирус новости СПб


 

Новости партнеров
В драке на
В драке на "зеленой" ветке метро Петербурга двоим приезжим разбили головы
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дмитрий Песков собирается привиться от COVID-19 «Спутником Лайт»
«Как черт из табакерки»: на Дворцовой внедорожник снес женщину на ...
Футбол на Конюшенной и джаз: куда сходить в Петербурге в выходные
В России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID
Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки
Стал известен график разводки мостов во время «Алых парусов»
«Форд» смял бочину такси у метро «Черная речка»
Вход на станцию «Проспект славы» ограничат на два месяца