Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки

В Северной столице установлен новый рекорд по числу вакцинированных от коронавируса за сутки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга.
Отмечается, что за прошлые сутки впервые вакцинировались от коронавируса 10 920 человек, а полностью завершили цикл вакцинации – 5 776 горожан.
Общее количество привитых в Петербурге составляет 822 тыс. 815 человек. Из них 681 тыс. 777 полностью закончили цикл вакцинации.
В городе на Неве остается еще 129 тыс. 287 комплектов доз.
Стоит напомнить, что в Петербурге продолжают свою работу 134 стационарных и 25 мобильных пункта вакцинации.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации.