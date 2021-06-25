Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации

Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации
Дмитрий Песков напомнил, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер .Фото: kremlin.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекции в России носит добровольный характер, а несогласные с подобными мерами могут уволиться. Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, люди, которые работают в сферах, где введена обязательная вакцинация, могут самостоятельно принять решение о прививке. И добавил, что человек имеет право поменять место работы, если не планирует вакцинироваться.

Как сообщили «РИА Новости», Песков также подчеркнул, что введенные в стране меры обусловлены эпидемиологической обстановкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что примерно половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса. Опрошенные согласны с решением властей обязать сделать прививку работников определенных сфер.

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