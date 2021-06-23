Примерно половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса

Примерно половина россиян поддержали обязательную вакцинацию от коронавируса
Вакцинировать нужно большую часть сотрудников. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Опрошенные согласны с решением властей обязать сделать прививку работников определенных сфер.

Почти половина россиян согласились с тем, что в стране нужно вводить обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование ВЦИОМ.

В опросе приняли участие 1,6 тысяч совершеннолетних граждан России. 49% из них считают, что сотрудники определенных сфер должны делать прививки от коронавируса. 30% заявили, что выступают против такого решение, остальные остаются безразличными к происходящему. Известно, что жители Москвы и Петербурга чаще оценивали идею обязательной вакцинации негативно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подмосковье могут запретить допуск в общественный транспорт без QR-кодов.

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