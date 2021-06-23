В Подмосковье могут запретить допуск в общественный транспорт без QR-кодов

В Подмосковье власти обсуждают введение с 1 июля новых ограничений по ковиду. Проезд на общественном транспорту могут сделать доступным только по QR-коду.

Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. С 1 июля в подмосковный общественный транспорт могут начать пускать только по QR-коду.

Стригункова выразила надежду, что все ранее введенные антиковидные меры позволят снизить темпы распространения опасной инфекции. В итном случае Минздрав Московской области предложит дополнительные ограничения. Это допуск к общественному транспорту только тех пассажиров, у которых есть QR-код.

QR-код смогут получить только полностью привитые от коронавируса жители.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Песков заверил, что в России не обсуждают введение нового локдауна.