Курбан-байрам пройдет в Москве в онлайн-формате

Совет улемов Духовного управления мусульман России постановил проводить молитву в честь Курбан-байрам, который отмечается нынче 20 июля, без присутствия верующих в мечетях столицы России.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзор и постановлению правительства Москвы из-за угрозы распространения COVID-19 праздничная молитва в столице России будет проводиться только в Соборной мечети. В постановлении пишут, что в других мечетях праздничный намаз проводить не рекомендуется. Об этом сообщает ТАСС.
Мусульманам рекомендовали создать атмосферу праздника в своих домах, в кругу своей семьи и самим совершить намаз.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил мусульман города с праздником Ураза-байрам. Градоначальник направил Председателю Духовного Управления мусульман города и Северо-Западного региона России, настоятелю Санкт-Петербургской Соборной мечети Муфтию Равилю Панчееву поздравление с праздником Ураза-байрам.