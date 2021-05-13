Беглов поздравил петербургских мусульман с праздником Ураза-байрам

Беглов поздравил петербургских мусульман с праздником Ураза-байрам
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов поздравил мусульман города с праздником Ураза-байрам.

В четверг, 13 мая, мусульмане после завершения священного месяца Рамадана празднуют Ураза-байрам. Градоначальник направил Председателю Духовного Управления мусульман города и Северо-Западного региона России, настоятелю Санкт-Петербургской Соборной мечети Муфтию Равилю Панчееву поздравление с праздником Ураза-байрам.

«Санкт-Петербург – город, который впитал наследие многих народов. Традиции мусульманской культуры исторически являются значимой частью духовной жизни нашего общества», — приводит словам губернатора администрация города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мусульмане собрались возле главной мечети Санкт-Петербурга. С двенадцати часов ночи до 6 утра они праздновали Ураза-байрам.

Александр Беглов новости СПб ураза-байрам


 

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