Мусульмане празднуют Ураза-байрам в Петербурге

В этот день принято дарить подарки и просить прощения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В этот день принято дарить подарки и просить прощения. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Мусульмане собрались возле главной мечети Санкт-Петербурга. С двенадцати часов ночи до 6 утра они праздновали Ураза-байрам. В честь праздника в мечети прошла торжественная служба: в 3.45 произнесли молитву, а с 4:45 читали Коран.

Верующие посвятили время исповеди и праздничной молитве. Мусульмане поблагодарили Аллаха за возможность очищения от грехов.

Окончание поста отмечается семейным застольем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мусульмане Петербурга смогут помолиться в Соборной мечети. В этом году мусульмане Петербурга смогут отметить один из главных праздников Ураза-байрам. Год назад верующих призвали оставаться дома из-за пандемии коронавируса. Из-за праздничной молитвы в Соборной мечети Петербурга с 3:45 до 6 часов утра будет закрыто трамвайное движение по Кронверкскому проспекту.