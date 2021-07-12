Setl Group строит детский сад с бассейном на Лиговском проспекте

Холдинг Setl Group начал строить детский сад в жилом комплексе ЖК «Автограф» на Лиговском проспекте, 236. В детсаду, рассчитанном на 120 детей, будет бассейн, спальни, комнаты для игр, спортзал, музыкальный зал, медкабинет. Второй этаж вместит в себя помещения для кружков и развивающих игр. Для маломобильных посетителей предназначен лифт.

Во дворе детсада будут удобные и яркие игровые зоны с теневыми навесами, место для зарядки на свежем воздухе.

Фасады детсада Setl Group будут оформлены в едином стиле с ЖК — это будет спокойная цветовая гамма в графитовых и светлых тонах, характерная для скандинавского дизайна. Дугообразный выступ придаст зданию дополнительную динамику.

Детсад планируют ввести в эксплуатацию тогда же, когда и ЖК, — в четвертом квартале 2022 года.

Эксклюзивный брокер проекта «Автограф» — «Петербургская Недвижимость».