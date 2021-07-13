Отца с топором простили жена и дети: мужчине дали 1,5 года колонии

В Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Дениса Бельтюкова, обвиняемого по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, мужчину признали виновным.

Сам Бельтюков вину признал. Дело слушалось в особом порядке. Мужчине суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года в колонии-поселении.

Когда виновного спросили о выводах, то Бельтюков ответил, что надо держать себя в руках и любить семью. Его планы на будущее это жить долго и счастливо.

Кроме того, представитель потерпевших пояснила, что дети скучают по папе. При этом и супруга, и дети простили Дениса Бельтюкова. Кроме этого женщина рассказала, что сама спровоцировала мужа.

Отмечается, что в прениях прокурор ходатайствовал о 1,5 годах в колонии-поселении. При этом, защита, представитель потерпевших и подсудимый просили об условном наказании.

Ранее сообщалось, обвинение считало, что Денис Бельтюков 24 ноября прошлого года с 9:40 до 16:30 находился в состоянии алкогольного опьянения в квартире. В связи с ревностью к жене, он не хотел, чтобы супруга жила с ним и общалась с детьми. Тогда мужчина решил держать детей в квартире. Он лишил их еды и воды, при этом дверь в квартиру запер на ключ.

Затем Бельтюков ударил топором по детской кровати и по тумбе в коридоре. Одного ребенка он стащил за ногу с кровати и протащил до кухни. При этом, к его горлу он приставил топор и нож. Второго же ребенка отец бросил на кухонный стол.