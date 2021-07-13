РФПИ отверг сообщения о причинах задержки регистрации «Спутника» в ЕС

РФПИ отверг сообщения о причинах задержки регистрации &#171;Спутника&#187; в ЕС
Так РФПИ продолжает сотрудничать с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. Фото: sputnikvaccine.com/rus

Российский фонд прямых инвестиций отметил, что сообщения Reuters о том, что регистрация вакцины «Спутник V» грозит приостановлением из-за задержек в подаче документов, не правда.

Так РФПИ продолжает сотрудничать с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. Специалисты EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок. Работники EMA не выявили никаких замечаний и предоставили хороший отзыв для «Спутника V». Об этом сообщает «Интерфакс».

РФПИ ждет регистрацию вакцины в Евросоюзе ближайшее время.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Северной столицы развеяли одни из самых популярных мифов о прививке. Иммунитет после укола от коронавируса не снижается, потому как антиген, который попадает в организм — это один из сотен других, ежедневно поступающих в человека.

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