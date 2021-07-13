Эксперты опровергли популярные мифы о вакцинации и коронавирусе

Эксперты опровергли популярные мифы о вакцинации и коронавирусе
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Северной столицы развеяли одни из самых популярных мифов о прививке.

Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», иммунитет после укола от коронавируса не снижается, потому как антиген, который попадает в организм — это один из сотен других, ежедневно поступающих в человека. В связи с этим организму ничего не остается, кроме как сражаться. Сама вакцина нужна для клеток памяти, которые при попадании реального вируса смогут «постоять за себя».

Еще одним мифом является — положительный тест на коронавирус после вакцинации. Эксперты уверены, что такого случиться не может, ведь ни в одном препарате не используется живой вирус.

Эксперты Центра отмечают, что вакцина от COVID-19 не встраивается в ДНК. Сделать это не в состоянии ни один из существующих российских препаратов от данного вируса.

Еще одним распространенным заблуждением считают, что пожилым людям нельзя прививаться. Это суждение также опровергли. К слову, людям такого возраста просто необходимо сделать прививку, ведь у них слишком высок шанс тяжелого течения заболевания. Однако гражданам все же советуют предварительно проконсультироваться с врачом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач высказался о необходимости носить маски после вакцинации.

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