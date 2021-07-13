Врач высказался о необходимости носить маски после вакцинации

Врач высказался о необходимости носить маски после вакцинации
Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

При контакте с инфицированным Covid-19 защитная маска снижает шанс заразиться примерно в 25 раз. Такое заявление сделал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, вакцинированным гражданам нужно носить защитные маски, так как они могут стать «супер-распространителями» коронавирусной инфекции, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В беседе с URA.ru врач отметил, что носитель вируса, который использует защитную маску, снижает вероятность распространения коронавирусной инфекции примерно в четыре раза.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда на улице жаркая погода, то маски гораздо быстрее утрачивают свою эффективность, в связи с этим их необходимо менять намного чаще.

коронавирусная пандемия масочно-перчаточный режим Россия


 

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