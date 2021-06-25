Доктор объяснил правила ношения маски в жару

Когда на улице жаркая погода, то маски гораздо быстрее утрачивают свою эффективность, в связи с этим их необходимо менять намного чаще. Об этом сообщила врач-терапевт Анна Наумова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Анна Наумова считает, что такое средство индивидуальной защиты как маска стоит менять как можно чаще, потому как в жаркую погоду она быстрее делается влажной. Такая маска уже не защитит. Вероятность «поймать» инфекцию сильно вырастает.

Специалист добавила, что жара не повод не носить данный «аксессуар», при том, какая сегодня эпидемиологическая ситуация.

Врач отметила, что получить тепловой удар при ношении маски невозможно, вопреки распространенному мифу. Поэтому, по мнению медика, решать каждому самому, что он хочет. Испытывать дискомфорт от ношения маски или лечь в больницу.

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