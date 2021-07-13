Врач объяснила разницу между иммунитетом у переболевших и привитых

То есть переболевший может заболеть другим штаммом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

То есть переболевший может заболеть другим штаммом. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Получение прививки от COVID-19 и болезнь самой инфекцией формирует разные иммунитеты, заявляет эпидемиолог Ольга Ненастина.

Так естественный иммунитет человека быстрее реагирует на COVID-19. Возникший иммунитет спасает лишь от того штамма, которым человек заболел. То есть переболевший может заболеть другим штаммом. Об этом сообщает РИА Новости.

Вакцина же сделана так, чтобы защитить человека от разных штаммов и сформировать более надежную защиту от COVID-19. Также уровень антител после вакцинации выше, чем у тех, кто переболел. Этот эффект наблюдается и через шесть месяцев после первичной прививки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав назвал тромбозы наиболее частым осложнением после СOVID. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.