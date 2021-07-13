Минздрав назвал тромбозы наиболее частым осложнением после СOVID

Минздрав назвал тромбозы наиболее частым осложнением после СOVID
Где-то тромбозы привели к смерти людей. Фото: https://pixabay.com/

Наиболее распространенным осложнением у людей, перенесших COVID-19, являются тромбозы. Об этом заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова. Среди других осложнений — утомляемость, кашель и одышка.

20–30% среди сердечно-сосудистой системы — это тромбозы, отметила Дроздова. Об этом сообщает ТАСС.

Осложнения в виде тромбоза фиксировали в разных странах по всему миру после вакцинации от COVID-19. Где-то тромбозы привели к смерти людей. Случаев тромбоза после прививки «Спутником V» не выявили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Российский фонд прямых инвестиций отметил, что сообщения Reuters о том, что регистрация вакцины «Спутник V» грозит приостановлением из-за задержек в подаче документов, не правда. Так РФПИ продолжает сотрудничать с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС.

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