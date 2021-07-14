В ФРГ заявили о прогрессе в переговорах по «Северному потоку — 2» с США

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что на переговорах с США по трубопроводу «Северный поток — 2» удалось добиться прогресса.

«За последние недели было проведено много предварительной работы, и я считаю, что по многим пунктам наши позиции сблизились», — цитирует его Zeit Online.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.