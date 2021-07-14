АБН и МК в Питере проводят онлайн-эфир по развитию малых городов: опыт Ленобласти

Агентство Бизнес Новостей и МК в Питере проводит онлайн-эфир «Развитие малых городов: опыт Ленинградской области»
Формат мероприятия
Онлайн-дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. С 11:00 до 12:30.
Аудитория
Представители органов государственной власти Ленинградской области, представители администраций Выборгского района и Приморского городского поселения, урбанисты и архитекторы, представители бизнеса, активные горожане, студенты вузов, СМИ.
В фокусе обсуждения
• Проблемы и перспективы развития малых городов Ленинградской области
• Программы господдержки
• Программа реновации Выборгского района Ленинградской области
• Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты
• Роль и место предприятий федерального значения в развитии города.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Модератор
Александр Щелканов, член Ленинградского Областного Отделения Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, управляющий партнер «CRM-expert» (Corporate Risk management)
11:00–13:00. Онлайн-эфир
Темы дискуссии:
• Актуальные проблемы и перспективы развития малых городов
• Программы господдержки развития города
• Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты
• Реновации Выборгского района Ленинградской области
• Роль и место предприятий федерального значения в развитии города
• Новые архитектурные, проектные и дизайн-решения для сохранения Ленинградской области
• Какие технологии апробированы в Ленинградской области и показали свою эффективность?
• Как выстроить взаимовыгодные отношения между активными жителями, НКО, бизнесом и властью?
Спикеры
Олег Лиховидов, помощник главы, администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области
Евгений Чайковский, председатель, Комитет по культуре и туризму Ленинградской области
Евгений Шестаков, глава администрации «Приморское городское поселение»
Представители вузов, урбанисты