АБН и МК в Питере проводят онлайн-эфир по развитию малых городов: опыт Ленобласти

АБН и МК в Питере проводят онлайн-эфир по развитию малых городов: опыт Ленобласти
Это будет онлайн-дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Агентство Бизнес Новостей и МК в Питере проводит онлайн-эфир «Развитие малых городов: опыт Ленинградской области»

Формат мероприятия

Онлайн-дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. С 11:00 до 12:30.

Аудитория

Представители органов государственной власти Ленинградской области, представители администраций Выборгского района и Приморского городского поселения, урбанисты и архитекторы, представители бизнеса, активные горожане, студенты вузов, СМИ.

В фокусе обсуждения

• Проблемы и перспективы развития малых городов Ленинградской области

• Программы господдержки

• Программа реновации Выборгского района Ленинградской области

• Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты

• Роль и место предприятий федерального значения в развитии города.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Модератор

Александр Щелканов, член Ленинградского Областного Отделения Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, управляющий партнер «CRM-expert» (Corporate Risk management)

11:00–13:00. Онлайн-эфир

Темы дискуссии:

• Актуальные проблемы и перспективы развития малых городов

• Программы господдержки развития города

• Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты

• Реновации Выборгского района Ленинградской области

• Роль и место предприятий федерального значения в развитии города

• Новые архитектурные, проектные и дизайн-решения для сохранения Ленинградской области

• Какие технологии апробированы в Ленинградской области и показали свою эффективность?

• Как выстроить взаимовыгодные отношения между активными жителями, НКО, бизнесом и властью?

Спикеры

Олег Лиховидов, помощник главы, администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области

Евгений Чайковский, председатель, Комитет по культуре и туризму Ленинградской области

Евгений Шестаков, глава администрации «Приморское городское поселение»

Представители вузов, урбанисты

абн МК в Питере развитие Ленобласти


 

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