АБН и МК в Питере проводят онлайн-эфир по развитию малых городов: опыт Ленобласти

Это будет онлайн-дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Агентство Бизнес Новостей и МК в Питере проводит онлайн-эфир «Развитие малых городов: опыт Ленинградской области» Формат мероприятия Онлайн-дискуссия. Общая продолжительность мероприятия 1 час 30 мин. С 11:00 до 12:30. Аудитория Представители органов государственной власти Ленинградской области, представители администраций Выборгского района и Приморского городского поселения, урбанисты и архитекторы, представители бизнеса, активные горожане, студенты вузов, СМИ. В фокусе обсуждения • Проблемы и перспективы развития малых городов Ленинградской области • Программы господдержки • Программа реновации Выборгского района Ленинградской области • Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты • Роль и место предприятий федерального значения в развитии города. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Модератор Александр Щелканов, член Ленинградского Областного Отделения Общероссийской Общественной Организации «Деловая Россия», доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, управляющий партнер «CRM-expert» (Corporate Risk management) 11:00–13:00. Онлайн-эфир Темы дискуссии: • Актуальные проблемы и перспективы развития малых городов • Программы господдержки развития города • Практики создания комфортной городской среды в Ленинградской области: новые подходы и успешные проекты • Реновации Выборгского района Ленинградской области • Роль и место предприятий федерального значения в развитии города • Новые архитектурные, проектные и дизайн-решения для сохранения Ленинградской области • Какие технологии апробированы в Ленинградской области и показали свою эффективность? • Как выстроить взаимовыгодные отношения между активными жителями, НКО, бизнесом и властью? Спикеры Олег Лиховидов, помощник главы, администрация МО «Выборгский район» Ленинградской области Евгений Чайковский, председатель, Комитет по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Шестаков, глава администрации «Приморское городское поселение» Представители вузов, урбанисты

Ольга Васильева, Gazeta.SPb