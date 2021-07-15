На строительство Витебской развязки выделили 3 млрд рублей

На строительство Витебской развязки выделили 3 млрд рублей
ЗСД / Фото: Baltphoto

Средства поступят из федерального бюджета в ближайшее время.

Правительство России выделит на строительство Витебской развязки три миллиарда рублей. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что финансирование поможет ускорить процесс строительства объекта.

«Уже через несколько лет новая магистраль от ЗСД до Ленинградской области сократит автомобилистам время в пути, ведет трафик с загруженных улиц города на федеральные трассы», — сказал он.

Напоминаем, что Витебская развязка является первым этапом Широтной магистрали скоростного движения, возведение которого началось в марте 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, кто построит Шкиперскую развязку ЗСД за 2,3 млрд рублей.

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