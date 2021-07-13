Стало известно, кто построит Шкиперскую развязку ЗСД за 2,3 млрд рублей

Конкурс на строительство развязки ЗСД в районе Шкиперского протока выиграл «АБЗ-Дорстрой».

Организация предложила за работы 2,3 миллиарда рублей, но обошла по критерию «оценка квалификации» другую организацию , которая предложила на миллион меньше. Компании теперь надо возвести развязку ЗСД с инженерными сетями в районе Шкиперского протока. Работы нужно сделать до конца следующего года. Об этом сегодня сообщается в протоколе подведения итогов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты. В доме, который расселили в связи с шумом от ЗСД, начали реализовывать помещения. В Петербурге на Канонерском острове вскоре вновь начнется жизнь. Местных жителей некоторое время назад расселили. Им слишком мешал шум от ЗСД. Однако сейчас часть пустых зданий перестроят под апартаменты.