В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты

В Петербурге начали продавать апартаменты в расселённом доме под ЗСД. Фото: pixabay.com

В Петербурге начали продавать апартаменты в расселённом доме под ЗСД. Фото: pixabay.com

В доме, который расселили в связи с шумом от ЗСД, начали реализовывать помещения.

В Петербурге на Канонерском острове вскоре вновь начнется жизнь. Местных жителей некоторое время назад расселили. Им слишком мешал шум от ЗСД. Однако сейчас часть пустых зданий перестроят под апартаменты.

Речь идет о доме № 16. Расселённое крыло из 15 нежилых помещений от 47 до почти 100 квадратных метров пустили на торгах с молотка по минимальной цене 11 млн 880 тыс. руб. Торги выиграл 48-летний бизнесмен из Москвы Станислав Нигай.

Жилой комплекс будет именоваться «Морской бриз». Купить там нежилое помещение станет возможно от 65 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге.