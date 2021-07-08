В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты

В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты
В Петербурге начали продавать апартаменты в расселённом доме под ЗСД. Фото: pixabay.com

В доме, который расселили в связи с шумом от ЗСД, начали реализовывать помещения.

В Петербурге на Канонерском острове вскоре вновь начнется жизнь. Местных жителей некоторое время назад расселили. Им слишком мешал шум от ЗСД. Однако сейчас часть пустых зданий перестроят под апартаменты.

Речь идет о доме № 16. Расселённое крыло из 15 нежилых помещений от 47 до почти 100 квадратных метров пустили на торгах с молотка по минимальной цене 11 млн 880 тыс. руб. Торги выиграл 48-летний бизнесмен из Москвы Станислав Нигай.

Жилой комплекс будет именоваться «Морской бриз». Купить там нежилое помещение станет возможно от 65 тысяч рублей за «квадрат».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге.

апартаменты канонерский остров новости СПб


 

Новости партнеров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В расселенном доме под ЗСД продаются апартаменты
Путин проехал по ЦКАД за рулем Aurus
В Елизаветинской больнице тушили пожар: 50 человек эвакуированы
Огонь охватил комнату во Фрунзенском районе
В Мариинской больнице пациент плакался на плохое питание
Президент России Путин отменил запрет полетов на курорты Египта
Основано на реальных звонках: Tele2 сняла сериал о работе службы поддержки
Гендиректор птицефабрики в Выборге сокрыл 8 млн рублей