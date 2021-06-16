Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге

Депутаты изменили закон о расселении коммуналок в Петербурге
Коммунальная квартира на Петроградской стороне. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Депутаты городского парламента в третьем чтении внесли поправки в закон, стимулирующий расселение коммунальных квартир в центре Петербурга.

Заседание Законодательного Собрания прошло в среду, 16 июня. В частности, парламент переименовал «исторические дома» в «исторические здания». Стороной соглашения теперь назначен профильный комитет, а не правительство.

Документ подготовили при участии представителей пяти фракций. Согласно поправкам, жильцы коммуналок в историческом центре смогут добровольно принимать решение о расселении. После освобождения квартир инвестор подберет жильцам новое жилье, а старое отремонтирует и продаст, чтобы отбить вложенные средства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка.

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