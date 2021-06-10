По программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка

По программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка
Всего в рамках реновации на его участке построят порядка 600 000 кв. м современного жилья. Фото: пресс-служба ООО "СПб Реновация" (Группа "Самолет")

Сегодня по программе реновации демонтировали два дома в квартале Усть-Славянка.

По заказу «СПб Реновация» подрядчики снесли два дома на участках ИЖС. Это были ветхие деревянные здания, одно из них было забросили из-за пожара, сообщает пресс-служба ООО «СПб Реновация» (Группа «Самолет»).

На улице Славянская, 39 после сноса полностью освободилась территория, где возведут новый дом. А по адресу Советский пр., 33 после демонтажа ветхих построек освободили часть территории, на которой еще остаются не снесенными два дома.

Квартал Усть-Славянка входит в программу «Развитие застроенных территорий». Всего в рамках реновации на его участке построят порядка 600 000 кв. м современного жилья. В первой — третьей очередях уже сдали 16 жилых домов. Через два года будет ещё и школа.

Всего в рамках реновации на его участке построят порядка 600 000 кв. м современного жилья. Фото: пресс-служба ООО «СПб Реновация» (Группа «Самолет»)

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что посуточная аренда квартир в Северной столице поднялась перед чемпионатом Европы по футболу.

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