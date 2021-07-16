Мост, общественное пространство, детские сады и школы: Setl Group построит современный жилой квартал на Октябрьской набережной

Холдинг Setl Group разработал концепцию дальнейшего развития квартала на Октябрьской набережной. Так уже появилась первая очередь проекта «Pulse на набережной». Между Дальневосточным пр., Октябрьской наб., створом ул. Коллонтай и Архивной ул. будет построен новый современный жилой микрорайон, полностью обеспеченный инфраструктурой.
Здесь появятся школы, детские сады, физкультурно-оздоровительный и торговый комплексы, поликлиника и общественное пространство с бизнес-центром. Уже сейчас Setl Group проектирует мост через Неву и строит проезд от набережной к Дальневосточному проспекту.
15 июля концепцию Setl Group оценил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин. В рамках рабочего визита в Петербург он посетил первую построенную очередь «Pulse на набережной», а экскурсию для замминистра провел генеральный директор Setl City (входит в Setl Group) Илья Еременко.
Жилая площадь современного микрорайона составит более 500 тыс. кв. м: он объединит проект «Pulse на набережной», первая очередь которого уже сдана, и новый жилой комплекс Setl Group – подробности проекта будут анонсированы позднее. Помимо уже построенного холдингом садика, на территории двух жилых комплексов холдинг построит 2 общеобразовательные школы и еще 5 детских садов. Setl Group разместит здесь поликлинику, физкультурно-оздоровительный и торговый комплексы.
Уже сейчас холдинг ведет проектирование Большого Смоленского моста через Неву и развязки на Октябрьской набережной. Потребность в еще одной переправе через реку существует уже давно: новый шестиполосный мост, спроектированный Setl Group, позволит разгрузить существующие мосты через Неву и свяжет две части Невского района.
Жителям нового микрорайона это также поможет существенно сократить путь до центра города — они смогут сразу выехать на противоположный берег Невы, а оттуда за 15 минут добраться до площади Восстания, Невского проспекта и Московского вокзала.
Новый квартал будет возведен в локации, где в 19 веке находился Киновиевский завод – первое в России предприятие, производящее пигмент ультрамарин. Setl Group бережно относится к истории этого уникального места. Поэтому, приступая к реализации проекта «Pulse на набережной», девелопер взял на себя обязательства сохранить два объекта культурного наследия, расположенные на участке, и уже выполнил ряд неотложных работ.
Так, Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы в особняке Г.И. Веге, которые позволили защитить здание от воздействия неблагоприятных погодных условий. Завершен и первый этап восстановления, реставрации и приспособления под современное использование второго объекта – производственного здания с дымовой трубой. В планах девелопера – вернуть зданию, которое сейчас находится в плачевном состоянии и частично руинировано, исторический вид. Здесь будет создано общественное пространство с бизнес-центром и помещениями для малого бизнеса.