Строительство нового корпуса больницы святого Георгия завершится в декабре

Новый многопрофильный лечебно-диагностический корпус больницы святого Георгия должны достроить до конца этого года.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», строительство нового корпуса больницы святого Георгия началось в феврале этого года. Сейчас объект готов на 45%. Строительством занимаются 160 рабочих и пять единиц техники. Темпы строительства связаны не со спешкой, а с тем, что технология работ уже отработана — во время строительства нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн.

Корпус будет рассчитан на 305 коек. В здании обустроят хирургическое, неврологическое, реанимационное отделения, а также отделение интенсивной терапии.

Стационар будет трансформером. При необходимости его смогут перепрофилировать под инфекционное отделение, увеличив мощность до 400 коек.

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