Лев напал на девочку на базе отдыха на Кубани

Лев напал на девочку на базе отдыха на Кубани
Школьницу госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает. Фото: unsplash

На Кубани лев напал на 13-летнюю девочку, когда та вплотную подошла к его вольеру. Следователи проводят проверку.

Как сообщили в управлении СК по Краснодарскому краю, все случилось вечером 16 июля на базе отдыха в селе Марьино. Девочка отдыхала там с родственниками. Она решила сфотографировать льва и близко подошла к вольеру. Протянув руку к ограждению, лев лапой ударил ее по руке.

«Девочке были причинены травмы кисти», — говорится в сообщении СК.

Школьницу госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства произошедшего. Также устанавливается правомерность содержания льва и соблюдений условий безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что собака покусала лицо и плечи 8-летнего мальчика в Волхове.

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