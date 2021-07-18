Ученые нашли два объяснения аномальной жары в Петербурге

Этим летом аномальная жара в Петербурге, как и во всей европейской части России, поставила целую серию температурных рекордов. Ученые предположили две теории, объясняющие такую жару.

По одной из теорий высокая температура воздуха связана с парниковым эффектом, который образуется из-за сжигания добываемых нефти, угля и газа. В атмосфере остается больше тепла, чем должно уходить в космос, из-за чего планета начинает нагреваться, пишет «Фонтанка» со ссылкой на координатора проектов по климату и энергетике Greenpeace в России Полину Каркину.

Ученые предупредили, что за жарой могут последовать массовые лесные пожары. Но куда большую опасность представляет увеличение интенсивности осадков, что повышает вероятность наводнений, оползней и селевых потоков.

Но есть и другая теория. Научный сотрудник Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Александр Чернокульский предположил, что аномальная жара в этом году была простой случайностью.

«В этом году так встали блокирующие антициклоны. Прошлые пару лет они вставали так, что волны жары были установлены в Европе, а в этом году на европейской территории России», — объяснил специалист.

Блокирующие антициклоны не пропускают в регионы другие циклоны, которые могли бы принести с собой осадки. Обычно антициклоны «живут» одну-две недели, но нынешний гость «засиделся».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые считают, что лесные пожары в Якутии ускорят глобальное потепление.