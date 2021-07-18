Ученые считают, что лесные пожары в Якутии ускорят глобальное потепление

Ученые считают, что лесные пожары в Якутии ускорят глобальное потепление
В Якутии горят леса. Фото: pixabay

Лесные пожары, которые сейчас бушуют в Якутии, могут привести к ускорению глобального потепления. По мнению ученых, это произойдет из-за выброса огромного количества газов, вызывающих парниковый эффект.

Как сообщает The New York Times, причиной крупных лесных пожаров в Якутии стала рекордная аномальная жара в северных районах Сибири. При этом эксперты заметили тенденцию, что потепление в этом регионе идет быстрее, чем в других частях мира.

По мнению специалистов, если подобная тенденция сохранится, то это может ускорить изменение климата за счет выброса большого количества парниковых газов.

Несмотря на это, эксперты считают, что России получится извлечь выгоду из данного явления: оно приведет к образованию новых плодородных мест и таянью льдов в Северном Ледовитом океане, что расширит торговлю и добычу ископаемых.

Добавим, что пожары в Якутии уже охватили 256,1 млн га леса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Британии человечеству предрекли климатический кризис.

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