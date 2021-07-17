В Британии человечеству предрекли климатический кризис

В Британии человечеству предрекли климатический кризис
Ученый уверен, что экстремальные стихийные бедствия станут более частыми. Фото: pixabay

Британский климатолог Дэвид Кинг из организации Climate Crisis Advisory Group заявил, что климатический кризис, который сейчас переживает человечество, в будущем станет еще серьезнее.

По словам ученого, сильные наводнения в Германии и соседних странах стали последствиями климатического кризиса. Он уверен, что такие экстремальные стихийные бедствия станут более частыми, передает АР.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при наводнении в Германии погибло не менее 141 человека, еще сотни людей пострадали. Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения.

Сильные дожди начались в Германии с 11 июля, их принес циклон «Бернд». В районе наводнений работают военные. Наводнения также обрушились на восток Франции и Бельгию.

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