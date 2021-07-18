В Мумбаи не менее 24 человек погибли при обрушении зданий после ливней

В ночь на 18 июля в Мумбаи выпало более 150 мм дождей. Фото: unsplash

В ночь на 18 июля в Мумбаи выпало более 150 мм дождей. Фото: unsplash

В индийском городе Мумбаи как минимум 24 человека погибли в результате обрушения зданий, которое произошло после сильного муссонного ливня.

Об этом сообщает телеканал India TV со ссылкой на представителей Национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Число погибших при обрушении зданий может увеличиться. Порядка 15 человек удалось спасти из-под обломков, их госпитализировали с травмами. Пострадавшим и семьям погибших направят материальную поддержку.

В ночь на 18 июля в Мумбаи выпало более 150 мм дождей. Муссонный ливень вызвал мощное наводнение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что при наводнении в Германии погибло не менее 141 человека. Наводнения также обрушились на восток Франции и Бельгию. В последней погибли по меньшей мере 12 человек.