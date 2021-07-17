При наводнении в Германии погибло не менее 141 человека

При наводнении в Германии погибло не менее 141 человека
В Германии из-за наводнения погиб 141 человек. Фото: Pixabay

Последствия наводнения на западе Германии унесло жизни уже 141 человека. Еще несколько сотен людей пострадали.

Как сообщает Tagesschau, в земле Рейнланд-Пфальц при наводнении погибли 98 человек. В Северном Рейне — Вестфалии насчитывается не менее 43 жертв. В районе Арвайлер пострадали 670 человек.

Накануне Минобороны ФРГ объявило режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения.

Сильные дожди начались в Германии с 11 июля, их принес циклон «Бернд». В районе наводнений работают военные.

Наводнения также обрушились на восток Франции и Бельгию. В последней погибли по меньшей мере 12 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек.

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