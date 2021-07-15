В Германии из-за наводнений эвакуировали несколько тысяч человек

Несколько тысяч немцев в Рейнланд-Пфальц эвакуированы из зон наводнения на западе Германии.

Сильные дожди, которые идут с 12 июля в Германии, привели к стихийному бедствию. Из берегов из-за ливней вышли притоки Рейна и другие реки. Под ударом наводнения в первую очередь Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает МВД Германии.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник. Тонущих подростков в воде у парка 300-летия петербуржцы заметили в около 18:00 вечера 15 и позвали спасателей. Катер со спасателями поплыл спасать детей, они успели поднять на борт и реанимировать 15-летнюю девушку. Выяснилось, что в парке отдыхали четверо ребят. Вместе с ней плавал подросток, его давно перестали видеть на водной глади.