У парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник

У парка 300-летия в Петербурге утонул 15-летний школьник
Выяснилось, что в парке отдыхали четверо ребят. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

15-летний подросток сегодня, 15 июля, погиб во время плавания в Финском заливе.

Тонущих подростков в воде у парка 300-летия петербуржцы заметили в около 18:00 вечера 15 и позвали спасателей. Катер со спасателями поплыл спасать детей, они успели поднять на борт и реанимировать 15-летнюю девушку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что в парке отдыхали четверо ребят. Вместе с ней плавал подросток, его давно перестали видеть на водной глади.

Его начали искать водолазы, катеры обследовали акваторию. Вскоре сотрудники МЧС нашли тело юноши.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утонули два человека. В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины. В 02:59 на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

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