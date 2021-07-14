В Петербурге утонули два человека

В полицию поступило сообщение о том, что у дома 17 по Университетской набережной в Неве обнаружен труп неизвестного мужчины.

В 02:59 на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Как стало известно gazeta.spb.ru, они обнаружили труп неизвестного мужчины без внешних признаков насильственной смерти в сильной степени разложения.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Кроме того, в Адмиралтейском районе у дома 165 по наб. реки Фонтанки из воды извлечен труп мужчины. На вид ему 25 лет. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели.