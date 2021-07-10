В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего

В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего
Поиски ведутся больше часа. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщили о том, что у водоема на проспекте Обуховской Обороны, рядом с ЖК «Молодежный» ищут предположительно утонувшего человека.

Поиски ведутся больше часа. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели. Информации о предполагаемом утопленнике не поступало.

«Проспект обуховской обороны, напротив ЖК Молодёжный. На протяжении часа ищут, предположительно утопленника. Полицейский ходил опрашивал отдыхающих», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более пяти недель лета позади и за это время в реке Нева утонул 21 человек. Такую статистику приводит пресс-служба петербургского МЧС по состоянию на 9 июля.

водоем проспект обуховской обороны утонул


 

Новости партнеров
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины
Минздрав Аргентины назвал самый частый побочный эффект от вакцины "Спутник V"
У какого знака зодиака самый скверный характер
У какого знака зодиака самый скверный характер
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
Глава ЦИК: Петербург ждут серьезные меры в случае нарушений на сентябрьских выборах
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
В Петербурге зафиксировано рекордное число больных пневмонией
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Роспотребнадзора заявила, что после вакцинации от COVID-19 человек не ...
В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего
Памфилова опровергла информацию о переносе выборов в Госдуму
Петербуржцам пообещали кратковременные дожди и грозы в воскресенье
Черчесов объяснил, зачем дал пресс-конференцию после провала на Евро-2020
Вдова президента Гаити рассказала о гибели мужа
Фанаты «Спартака» устроили акцию в поддержку певицы МакSим
Водитель иномарки погиб в ДТП на участке «Колы»