В водоеме у ЖК «Молодежный» ищут утонувшего

Очевидцы сообщили о том, что у водоема на проспекте Обуховской Обороны, рядом с ЖК «Молодежный» ищут предположительно утонувшего человека.

Поиски ведутся больше часа. Сотрудник полиции опросил отдыхающих на берегу. На воде работают спасатели. Информации о предполагаемом утопленнике не поступало.

«Проспект обуховской обороны, напротив ЖК Молодёжный. На протяжении часа ищут, предположительно утопленника. Полицейский ходил опрашивал отдыхающих», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более пяти недель лета позади и за это время в реке Нева утонул 21 человек. Такую статистику приводит пресс-служба петербургского МЧС по состоянию на 9 июля.