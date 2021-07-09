За пять недель в Неве утонул 21 человек

За пять недель в Неве утонул 21 человек
С начала пляжного сезона в Петербурге утонул 21 человек. Фото: pixabay.com

Более пяти недель лета позади и за это время в реке Нева утонул 21 человек. Такую статистику приводит пресс-служба петербургского МЧС по состоянию на 9 июля.

Аномальная жара в Петербурге зазывает жителей освежиться в реке. Поэтому сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций отправляются спасать утопающих каждый день.

Так к 9 июля 21 человек утонул в Неве. Кроме этого в этом числе один ребенок.

Не дать утонуть сотрудники МЧС смогли шести людям. Еще 210 петербуржцам они оказали различного рода помощь на воде.

В МЧС просят жителей города купаться только в специально оборудованных местах.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что утопленника выловили из канала Грибоедова.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Понтонном из Невы достали юношу.

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