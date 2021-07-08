В Понтонном из Невы достали юношу

Молодой человек утонул в Неве. Фото: https://pixabay.com

Молодой человек утонул в Неве. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области в поселке Понтонный из воды достали утопленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 июля в Колпинском отделе полиции раздался звонок. В 18:06 врач скорой медицинской помощи сообщил правоохранительным органам, что в поселке Понтонный на Шлиссельбургском шоссе дома 14 на берегу реки Нева заметили тело.

Удалось установить личность погибшего. Им оказался 21-летний молодой человек.

Выяснилось, что труп был без внешних признаков насильственной смерти. Оказалось, что молодой мужчина утонул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе найден труп 38-летней утопленницы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Келколовском карьере в Ленобласти утонула девушка. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.