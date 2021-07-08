В Понтонном из Невы достали юношу

В Понтонном из Невы достали юношу
Молодой человек утонул в Неве. Фото: https://pixabay.com

В Ленинградской области в поселке Понтонный из воды достали утопленника.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 июля в Колпинском отделе полиции раздался звонок. В 18:06 врач скорой медицинской помощи сообщил правоохранительным органам, что в поселке Понтонный на Шлиссельбургском шоссе дома 14 на берегу реки Нева заметили тело.

Удалось установить личность погибшего. Им оказался 21-летний молодой человек.

Выяснилось, что труп был без внешних признаков насильственной смерти. Оказалось, что молодой мужчина утонул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Калининском районе найден труп 38-летней утопленницы.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что в Келколовском карьере в Ленобласти утонула девушка. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

ленобласть происшествие утопленник


 

Новости партнеров
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Нарушающий правила парковки Боярский бросил трубку, услышав про эвакуацию машин комтрансом
Бузова отписалась от Бородиной и бывших коллег по
Бузова отписалась от Бородиной и бывших коллег по "Дому-2". Не простила "измены" с Давой?
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском метро девушки в подгузниках бегали по вагону и кричали
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве до 1 августа можно посещать летние веранды без QR-кода
Трем лагерям Ленобласти запретили выходить на вторую смену
В Москве впервые возбудили уголовное дело после приобретения QR-кода
У «Спорт Паласа» исчезли ели. Владелец нашел своего подозреваемого
Локомотив снес легковушку на переезде в Орехово. Три человека погибли
Setl Group показал новые спортплощадки с эксклюзивными тренажерами
Юг Петербурга окутал дым: возле трассы М-11 горят поля
В Волхове отчим три года насиловал падчерицу: ему дали 22 года