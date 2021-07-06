В Калининском районе найден труп 38-летней утопленницы

В Петербурге в Калининском районе был найден труп женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 июля в 15:45 по адресу Светлановский проспект дома 93 было обнаружено тело женщины. Известно, что потерпевшая утонула.

В данный момент личность погибшей устанавливается.

Отмечается, что на вид женщине приблизительно 40 лет.

По неподтвержденным данным, умершей является 38-летняя уроженка Ленинграда, которая проживает в Петербурге ан проспекте Культуры.

Кроме того, женщина была добропорядочной. Ее никогда не привлекали к административной и уголовной отвественности.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Келколовском карьере в Ленобласти утонула девушка. Об этом сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленинградской области.