Утопленника выловили из канала Грибоедова

Утопленника выловили из канала Грибоедова
Двое всю ночь развлекались возле Банковского моста, затем же мужчины прыгнули в канал Грибоедова. Фото: google.maps

В Петербурге в Центральном районе города ночное веселье закончилось трагедией.

Как сообщают «Невский Новости», очередного утопленника сегодня выловили из воды.

Все случилось в самом центре Северной столицы, в канале Грибоедова.

Отмечается, что двое мужчин всю ночь развлекались на набережной около Банковского моста. Ближе к утру, им, видимо, стало невыносимо жарко, поэтому они решили искупаться в канале. Однако вылезти из воды смог лишь один пловец, второй же, к несчастью, утонул.

Труп уже вытащили на берег. На месте происшествия находятся кареты скорой медицинской помощи и полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Калининском районе найден труп 38-летней утопленницы.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Келколовского карьера спасатели достали труп девушки.

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