На дорогах Петербурга произошло 24 ДТП с пострадавшими

На дорогах Петербурга произошло 24 ДТП с пострадавшими
Зафиксировано 1072 аварии с 16 по 18 июля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

За минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло более тысячи ДТП.

Зафиксировано 1072 аварии с 16 по 18 июля. При этом 762 из них произошли в Петербурге. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

В Северной столе произошло 24 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и 32 — в Ленобласти. Всего в ДТП пострадали 66 взрослых и трое детей. К сожалению, трое совершеннолетних погибли в ДТП на дорогах региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.

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