Петербуржцы теперь могут жаловаться на проблемы через приложение «ВКонтакте»

Сейчас виджет встроен более чем в 30 сообществах, в дальнейшем он будет распространяться по другим группам. Фото: Pixabay

Сейчас виджет встроен более чем в 30 сообществах, в дальнейшем он будет распространяться по другим группам. Фото: Pixabay

В Петербурге создали специальное мини-приложение «Наш СПб в ВК» в социальной сети «ВКонтакте», чтобы местные жители могли сообщить о проблемах города.

Как сообщили в аппарате вице-губернатора Станислава Казарина, в соцсети «ВКонтакте» запустили виджет портала «Наш Санкт-Петербург». Теперь пользователи могут распространить обращение по проблемам в сфере ЖКХ, благоустройства и другим темам, а также обсудить проблемы со своими соседями-единомышленниками. Сейчас виджет встроен более чем в 30 сообществах, в дальнейшем он будет распространяться по другим группам.

Обращение по проблемам можно будет перепостить на страницу сообщества, чтобы открыть обсуждение в комментариях и получить ответы от властей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут звонить Беглову в прямом эфире.