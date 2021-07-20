Петербургских коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей

Петербургских коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей
В Петербурге коллекторов оштрафовали на 3,2 млн рублей. Фото: pixabay

За последние полгода суды рассмотрели 119 дел, связанных с возвратом просроченных долгов.

Об этом сообщает Главное управление ФССП России по Петербургу.

Так, в городе на Неве в прошлом году, в период шести месяцев, за нарушение прав граждан коллекторские агентства были оштрафованы на 3,2 млн рублей.

Общее количество жалоб на действия юрлиц, которые граждане направили в Главное управление ФССП России по Северной столице, составило 1246.

Более всего петербуржцам не нравятся частые телефонные звонки и смс-сообщения.

Известно, что такие действия нарушают Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

В настоящий момент в государственный реестр юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в Петербурге, включено 20 коллекторских агентств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судебные приставы помогли петербуржцам взыскать 170 тысяч рублей с авиакомпании.

Коллекторские агентства новости СПб судебные приставы


 

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